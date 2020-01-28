Кремль прокомментировал возможное помилование осужденной за гашиш израильтянки

В Кремле еще не приняли решение о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за контрабанду гашиша. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Ждем», — прокомментировал Песков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал для Иссахар рекомендацию комиссии по вопросам помилования на территории Подмосковья.

26 января стало известно, что израильтянка попросила российского президента Владимира Путина о помиловании. Это обязательное условие для такой процедуры. Тремя днями ранее, 23 января Путин встретился с ее матерью и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и обсуждал с ними дело Иссахар.

25-летняя Наама Иссахар, летевшая из Нью-Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве, была задержана в транзитной зоне Шереметьево. В ее багаже обнаружили 9,6 грамма гашиша. В октябре 2019 года суд в Подмосковье приговорил ее к 7,5 года заключения за контрабанду наркотиков.

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