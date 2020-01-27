Кремль подтвердил прошение осужденной за гашиш израильтянки о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар, осужденная в России за контрабанду гашиша, подала на имя президента Владимира Путина прошение о помиловании, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 27 января.

«Личное прошение на имя главы государства написано. В настоящее время выполняются необходимые юридические процедуры с тем, чтобы в ближайшее время президент мог принять свое решение», — сказал он.

О прошении Иссахар, которая ранее отказывалась просить о помиловании, СМИ сообщили накануне. Согласно российскому законодательству, для начала этой процедуры необходимо личное обращение осужденного к главе государства.

23 января в ходе визита в Израиль российский лидер Владимир Путин встретился с матерью Иссахар. Он заверил, что учтет ее просьбу о помиловании дочери.

Российский суд приговорил 25-летнюю Иссахар к семи с половиной годам тюрьмы в октябре прошлого года.

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