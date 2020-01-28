В России пообещали изучить предложенную Трампом «сделку века»

Россия изучит предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века». Об этом ТАСС заявил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

«Главное, чтобы палестинцы и арабы высказали свое отношение», — добавил он.

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Ранее 28 января США огласили текст «сделки века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Ее условия прокомментировали американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Трамп отметил, что Израиль согласился с условиями «сделки века», в результате чего делает большой шаг к миру с палестинцами. Иерусалим, согласно озвученным условиям, должен оставаться неделимой столицей Израиля. Предполагается, что этот план должен положить конец палестино-израильскому конфликту.

В Иудее и Самарии на западном берегу реки Иордан после 1967 года были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

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