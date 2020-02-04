Автора «сделки века» обвинили в некомпетентности и высокомерии

Один из авторов плана по урегулированию палестино-израильского конфликта — «сделки века», зять и советник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Джаред Кушнер отличается некомпетентностью и высокомерием. В этом его обвинило издание The Washington Post.

Как отмечается в статье на сайте газеты, Кушнер всю жизнь работал либо на отца, либо на тестя. До того, как получить работу в Белом доме, он был занят в девелоперской компании своего отца. Когда Трамп одержал победу на президентских выборах в 2016 году, Кушнер получил должность советника главы государства. При этом, пишет The Washington Post, он не обладал необходимой для этого поста квалификацией и знанием региона.

Это, однако, не помешало зятю Трампа в итоге приписать себе успехи в установлении мира на Ближнем Востоке, строительстве стены на границе с Мексикой, а также в реформировании системы уголовного правосудия и работы американского правительства. На самом же деле, отмечает издание, многие его решения были довольно спорными и могут иметь негативные последствия — в первую очередь это касается «сделки века», над которой работал Кушнер.

По данным The Washington Post, Кушнер не был удовлетворен тем, как ведется работа по мирному урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, и в результате решил подготовить собственный окончательный вариант 181-страничного документа, который и был представлен публике в январе 2020 года. «В своем непобедимом высокомерии Кушнер предполагал, что каким-то образом ему удастся, зная гораздо меньше, чем предыдущие дипломаты, достичь гораздо большего, чем они», — пишет издание.

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Предложенный Кушнером план был резко отвергнут как палестинцами, которых не привлекали к работе над сделкой, так и Лигой арабских государств и Организацией исламского сотрудничества. Сам же Кушнер, вероятно, оценил проделанную им работу позитивно и даже похвастался в Twitter тем, что в процессе подготовки документа прочитал 25 книг о Ближнем Востоке.

«Теперь Кушнер может перейти к своему следующему превосходному приключению, уклоняясь от ответственности за свои безрассудные поступки и оставляя других разбираться с обломками, которые он оставляет позади», — пишет The Washington Post. Как пояснил изданию источник в Белом доме, подобная тактика является типичной для зятя американского лидера.

Ранее сообщалось, что Кушнер усомнился в готовности народа Палестины к обретению собственного государства. По его словам, палестинцы «своей реакцией на план показывают, что они не готовы иметь свое государство». Вместе с тем советник президента США подчеркнул, что разработанный им план поможет уменьшить террористическую угрозу, — в частности за счет того, что всем мусульманам будет позволено молиться в мечети Аль-Акса.

28 января США огласили текст «сделки века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Согласно карте, которую показал Трамп, палестинское государство должно несколько увеличиться в размерах, а его столица — расположиться в Восточном Иерусалиме. Голанские высоты в свою очередь отходят еврейскому государству.

В Иудее и Самарии на западном берегу реки Иордан после 1967 года были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

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