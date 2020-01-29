Зять Трампа усомнился в готовности палестинцев к собственному государству

Зять и советник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Джаред Кушнер, который является создателем плана палестино-израильского примирения, усомнился в готовности народа Палестины к обретению собственного государства. Об этом со ссылкой на американское телевидение сообщает The Times of Israel.

Кушнер заявил, что палестинцы «своей реакцией на план показывают, что они не готовы иметь свое государство». Советник президента также добавил, что они «профессионально проваливают сделки». Глава США, по его мнению, предложил Палестине лучший вариант из всех, которые у нее когда-либо были.

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Кушнер убежден, что разработанный им план поможет уменьшить террористическую угрозу — в частности, за счет того, что всем мусульманам будет позволено молиться в мечети Аль-Акса.

28 января США огласили текст «сделки века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Согласно карте, которую показал Трамп, палестинское государство должно несколько увеличиться в размерах, а его столица — расположиться в Восточном Иерусалиме. Голанские высоты при этом отходят еврейскому государству.

В Иудее и Самарии на западном берегу реки Иордан после 1967 года были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

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