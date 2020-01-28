«Сделку века» Трампа сравнили с подачкой императора верному губернатору

Разработанный президентом США Дональдом Трампом план по ближневосточному урегулированию, детали которого планируется раскрыть в ближайшее время, не является «сделкой века», как его называют в Вашингтоне, а гораздо больше напоминает подачку императора своему губернатору взамен на любовь и безоговорочную преданность. Такое мнение в своей статье выразил корреспондент The Haaretz Хеми Шалев (Chemi Shalev).

По словам Шалева, анонсированный Трампом план никоим образом нельзя назвать сделкой, так как он полностью игнорирует интересы палестинской стороны и фактически исключает ее из процесса переговоров. Главной же целью предложения американского лидера, считает автор, является обеспечение Израилю прикрытия для аннексии долины реки Иордан и большинства поселений на Западном берегу. «Израильтяне полагают, что как только палестинцы, как и ожидалось, отвергнут план, администрация США даст Израилю зеленый свет на захват данных районов в одностороннем порядке, о чем он давно мечтал», — пишет корреспондент The Haaretz.

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Он отмечает, что в данной ситуации Трамп ведет себя как римский император, который делит свою империю, как ему заблагорассудится, руководствуясь личными интересами и пытаясь организовать ее процветание за счет других народов. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает в качестве губернатора одной из провинций империи Трампа, который взамен на переданные под его власть территории должен будет обеспечить американскому лидеру поддержку, в которой он особенно нуждается в условиях процедуры импичмента. В то же время израильский премьер, вероятно, надеется, что заключение «сделки века» обеспечит ему поддержку избирателей на очередных парламентских выборах, которые пройдут в Израиле 2 марта, считает Шалев.

Он также подчеркивает, что на самом деле подобные действия не будут способствовать установлению мира, а приведут к росту напряженности и насилия в ближневосточном регионе, а также могут осложнить отношения между США и их западными партнерами, а также рядом арабских государств, которые едва ли смогут одобрить «сделку века». «"Сделка века" Трампа игнорирует не только палестинцев. Она также идет вразрез со всеми предложениями по мирному урегулированию на Ближнем Востоке, которые были выдвинуты за 53 года, прошедшие с момента, когда Израиль занял данные территории в ходе Шестидневной войны. Она также игнорирует резолюции Совета безопасности ООН и коллективную позицию Евросоюза, неприемлема для большинства стран мира и неизбежно будет отвергнута арабским миром», — пишет автор.

Ранее 28 января стало известно, что Трамп и Нетаньяху обсудили план по мирному урегулированию во время совместной встречи в Белом доме. По словам близких к президенту США источников, «сделка века» предполагает аннексию палестинских земель Израилем в обмен на мир.

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