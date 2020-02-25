Раскрыта «чокнутая сторона» Берни Сандерса

Сенатор Берни Сандерс, борющийся за право стать кандидатом от Демократической партии на выборах президента США в 2020 году, на заре своей политической карьеры написал эссе, в котором, в частности, упомянул о том, что женщины мечтают быть изнасилованными. Детали его сочинения раскрыл старший советник президентской кампании конкурирующего с Сандерсом миллиардера Майкла Блумберга Тим О'Брайен (Tim O’Brien), сообщает The Hill.

«[Тогда] это не всплыло. Это чокнутая сторона Берни», — утверждает О'Брайен.

С его слов, Сандерс также якобы писал о том, что женщины могут заболеть раком из-за слишком большого количества оргазмов или что детям в раннем возрасте нужно бегать голышом со сверстниками и трогать друг друга за гениталии, чтобы в будущем у них не было интереса к порнографии.

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Упоминание данного эссе, вероятно, является признаком грядущей атаки на Сандерса из-за того, что он укрепил свои позиции в борьбе за право стать кандидатом в президенты от демократов, пишет The Hill. Сочинение, написанное им в 1972 году и опубликованное в газете Vermont Freeman, получило огласку в 2015-м, когда сенатор вел свою первую президентскую кампанию. Его представитель тогда заявил, что то эссе было «глупой попыткой темной сатиры».

Как писала в 2015 году The New York Times, хотя в наше время данный отрывок из сочинения Сандерса выглядит грубо и сексистски, суть эссе сводится к тому, что мужчинам и женщинам необходимо переосмыслить свои отношения друг с другом. В целом же написанные им в тот период материалы не были чем-то необычным для Vermont Freeman и соответствовали духу газеты, в которой давали слово людям левых взглядов, а авторам практически никогда не платили.

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