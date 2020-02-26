Блумберг объяснил «помощь Путина» Сандерсу

Миллиардер Майкл Блумберг в ходе дебатов демократов, борющихся за право стать кандидатом на выборах президента США, заявил, что Россия помогает его конкуренту, сенатору Берни Сандерсу, чтобы тот в дальнейшем проиграл действующему главе государства, республиканцу Дональду Трампу. Об этом сообщает Reuters.

«[Президент России] Владимир Путин считает, что Дональд Трамп должен быть президентом США, и именно поэтому Россия помогает вам стать избранным [кандидатом в президенты], чтобы вы проиграли ему», — объяснил Блумберг.

В ответ Сандерс обратился к российскому лидеру, заявив, что если он станет президентом, то Путин «больше не будет вмешиваться ни в какие выборы».

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Газета The Washington Post 21 февраля со ссылкой на источники сообщила о встрече Сандерса с некими американскими чиновниками, на которой сенатора предупредили о том, что Россия пытается помочь его президентской кампании. В чем эта помощь заключается, неясно, но после данной публикации несколько сенаторов-демократов потребовали от властей США ввести санкции против Москвы и лично Путина. Президент Трамп заявил, что разведка и Демократическая партия сговорились и пытаются добиться выхода Сандерса из предвыборной борьбы, а сенатор, в свою очередь, посоветовал Путину «держаться подальше от американских выборов». Москва отвергла обвинения, указав на их недоказанность.

С Блумбергом и Сандерсом также конкурируют бывший вице-президент Джо Байден, сенатор Эми Клобушар и бывший мэр, открытый гей Пит Буттиджич. 25 февраля демократы провели дебаты в штате Южная Каролина, в ходе которых с критикой в адрес Сандерса выступили все его соперники, пишет Reuters. По последним данным опросов, которые публикует CNN, сенатор лидирует в борьбе за право стать кандидатом в президенты от Демократической партии.

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