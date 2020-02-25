Трамп заявил о сговоре разведки и Демократической партии

Демократическая партия и разведка США находятся в сговоре против президента Дональда Трампа. Об этих подозрениях американский лидер заявил у себя в Twitter.

Он процитировал сообщения СМИ об информации разведки по поводу предполагаемой помощи со стороны России ему и его противнику Берни Сандерсу. «Это большая афера между разведкой и демократами. Они хотят, чтобы Берни вышел (из предвыборной гонки — прим. «Ленты.ру»), и ненавидят Трампа», — написал американский лидер.

Он добавил, что все расследование вмешательства России в выборы США — афера с самого начала, а расследование спецпрокурора Роберта Мюллера было начато нелегально.

24 февраля сообщалось о призыве американских сенаторов-демократов наказать президента России Владимира Путина и саму страну санкциями за предполагаемую попытку вмешательства в выборы. Соответствующее письмо члены Сената составили на имя госсекретаря Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина.

О том, что Москва могла вмешаться в текущий избирательный процесс в США, в феврале писала газета The Washington Post. По ее информации, Россия пыталась помочь Берни Сандерсу, одному из кандидатов в президенты от Демократической партии.

В апреле прошлого года был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США.

Предметом расследования также была возможная связь Трампа и российского правительства. Авторы доклада пришли к выводу, что сговора между Трампом и Россией не было.

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