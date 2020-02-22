Россию обвинили в помощи сопернику Трампа

Американские чиновники сообщили кандидату в президенты США от Демократической партии Берни Сандерсу, что Россия пытается помочь его президентской кампании. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на лиц, знакомых с ситуацией.

Издание не уточняет, какой именно была помощь России. О случившемся уже проинформированы президент США Дональд Трамп и Конгресс.

Сам Сандерс в беседе с газетой призвал российского лидера Владимира Путина не участвовать в американских выборах. «В 2016 году Россия использовала интернет-пропаганду, чтобы посеять раскол в нашей стране, и я понимаю, что они повторяют это в 2020 году», — добавил политик.

21 февраля газета The New York Times сообщила, что сотрудники американских разведывательных служб предупредили Палату представителей Конгресса США о намерении России вмешаться в ход президентских выборов 2020 года. Целью российской стороны указывалось переизбрание Трампа.

Ранее в феврале Сандерс победил на праймериз в штате Нью-Гемпшир и назвал это началом политической революции. Он также поблагодарил сторонников, поддержавших его, несмотря на плохую погоду в штате. «Наша победа этим вечером — начало конца для [президента США] Дональда Трампа», — добавил сенатор.

В апреле прошлого года был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США.

Предметом расследования также была возможная связь Трампа и российского правительства. Авторы доклада пришли к выводу, что сговора между Трампом и Россией не было.

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