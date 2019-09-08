Мир
 
Последние новости
Нурмагомедов задушил Порье и защитил чемпионский пояс UFC
Серена Уильямс проиграла в финале US Open
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Нурмагомедов прокомментировал победу над Порье
Сбежавший цирковой слон напугал жителей белорусской деревни
Порье расплакался после поражения от Нурмагомедова
На Сахалине открылись избирательные участки
Раскрыты подробности разговора Путина и Зеленского
Китай поддался США в торговой войне
Новости партнеров

Соперник Трампа предложил абортами ограничить рождаемость в бедных странах

Перейти в «Мою Ленту»
Берни Сандерс

Кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс заявил о том, что женщины в бедных странах должны иметь доступ к абортам в рамках контроля над рождаемостью. Об этом сообщает Fox News.

Слова политика расценили как желание ограничить численность населения через уменьшение рождаемости цветных детей. Так, ведущая CNN Сара Элизабет Купп обвинила Сандерса в разделении «расистской идеологии евгеники», а основатель и главный редактор The Daily Wire Бен Шапиро заявил, что кандидат в президенты поддерживает аборты для «по большей части цветных детей».

В мае президент США Дональд Трамп прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг запретов на аборты в ряде штатов. По словам американского лидера, он скорее относится к тем, кто выступает «за жизнь», но при этом делает исключения.

Запрет абортов обсуждается в законодательных органах 16 штатов США. В четырех из них губернаторы подписали закон, признающий незаконным прерывание беременности после обнаружения сердцебиения плода. В частности, такое решение приняли в штатах Айова и Алабама.

Выборы президента США пройдут в 2020 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Senator Sanders' plan to fight climate change with 'Third World population control...is disgusting': Stuart Varney
Губернатор Миссури подписал запрет на аборты
Трамп прокомментировал скандал с запретом абортов в США
Другие материалы рубрики
Мир10:00 6 сентября
Роберт Мугабе

Черный властелин

«Тиран», «убийца белых»: умер экс-президент Зимбабве, старейший диктатор мира Мугабе
00:57Сегодня

Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17

20:26 7 сентября

Стало известно о попытке помешать выдаче России «ценного свидетеля» по делу MH17

19:46 7 сентября

Макрон назвал российско-украинский обмен заключенными решающим шагом

Мир00:01 5 сентября

«Мы хотим, чтобы Китай повторил судьбу СССР»

Участники протестов в Гонконге о власти, митингах и России
19:24 7 сентября

Бундестаг предостерег противников «Северного потока-2»

18:17 7 сентября

Иран задержал танкер с контрабандным топливом на борту

17:29 7 сентября

Трамп отреагировал на российско-украинский обмен заключенными

Мир17:37 4 сентября

Последнее китайское поражение

Жители Гонконга боролись с властью все лето. Почему им не стоит радоваться своей победе
17:21 7 сентября

Пентагон посоветовал России вести себя «как нормальная страна»

09:59 7 сентября

Стало известно о смерти пяти вейперов

03:46 7 сентября

В Германии пожаловались на российские санкции

Россия
Раскрыты подробности разговора Путина и Зеленского
«Горим, горим потихоньку»
Как живут россияне посреди полыхающей тайги
В России начался единый день голосования
Участки, кандидаты и правила
 
Российские дети вернулись из сирийских тюрем
В Москве пройдут выборы в Мосгордуму
 
В Петербурге предупредили о наплыве фейковых сообщений о выборах
Все материалы
Мир
Соперник Трампа предложил абортами ограничить рождаемость в бедных странах
Роберт МугабеЧерный властелин
«Тиран», «убийца белых»: умер экс-президент Зимбабве, старейший диктатор мира Мугабе
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
«Мы хотим, чтобы Китай повторил судьбу СССР»
Участники протестов в Гонконге о власти, митингах и России
Стало известно о попытке помешать выдаче России «ценного свидетеля» по делу MH17
Последнее китайское поражение
Жители Гонконга боролись с властью все лето. Почему им не стоит радоваться своей победе
Макрон назвал российско-украинский обмен заключенными решающим шагом
Все материалы
Бывший СССР
«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом
Россия и Украина обменялись заключенными
Стороны передали друг другу по 35 человек, в обмен вошли Олег Сенцов и все моряки
Стало известно о роли Медведчука в обмене заключенными между Украиной и Россией
Вся королевская рать
Зеленский полностью подчинил себе власть на Украине. Кто будет править вместе с ним?
Зеленский понадеялся на полное прекращение огня в Донбассе
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков (третий слева) и представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук (второй слева)Партия Зеленского получила абсолютную власть в Раде
Что успел сделать новый парламент Украины в первый день работы
Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных
Все материалы
Экономика
Китай поддался США в торговой войне
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Volkswagen решил воскресить «Жука»
Всех переиграли
Польша решила обхитрить Россию: она купит газ у США и продаст Украине
Власти придумали для россиян новую пенсионную реформу
Лакомый кусочек
Этот остров жаждут США и Китай. Он нужен им для мирового господства
РПЦ разрешили продавать вино для господ
Все материалы
Силовые структуры
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На дом Памфиловой совершено нападение
Неизвестный ночью проник в дом главы ЦИК с электрошокером
Обвиненный в домогательствах к сотрудницам полковник захотел вернуться в полицию
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
У бывшей тещи «золотого полковника» ФСБ нашли особняк на 15 миллионов долларов
«У меня полная обойма — вся вам достанется»
Этот генерал создал самую суровую зону и «сломал» 130 авторитетов. Воры грозили ему смертью
Появились новые подробности ночного нападения на дом Эллы Памфиловой
Все материалы
Наука и техника
Подводная обсерватория бесследно исчезла со дна моря
Контрольный в голову
Что творится в самом секретном здании США: обзор игры Control
США отказались покупать российское супероружие
Зловещая тишина
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
Робот Федор вернулся на Землю
Владимир Вучичевич-Сибирский «Томский погром»«Тех, кто пытался выбраться из пекла, забивали насмерть»
Люди хотели свободы и перемен в России. Сто лет назад за это били палками и сжигали заживо
Робот Федор покинул МКС
Все материалы
Спорт
Серена Уильямс проиграла в финале US Open
«Сложно найти бойца, которого он не убьет»
У Хабиба новый противник. И он опаснее Макгрегора
Нурмагомедов прокомментировал победу над Порье
Павел Мамаев От свистка до свистка
Суд освободил Кокорина и Мамаева. Но российский футбол, кажется, справляется и без них
Порье расплакался после поражения от Нурмагомедова
Болотный футбол
Почему звездный «Манчестер Юнайтед» провалился на старте АПЛ
Нурмагомедов задушил Порье и защитил чемпионский пояс UFC
Все материалы
Культура
Назван победитель Венецианского кинофестиваля
Группа «The Comet Is Coming»«Мы живем в эпоху массового вымирания»
Космос, танцы, психодел: революционеры инопланетного джаза в Москве
Найден чек с гонораром Курту Кобейну
«А чего боишься ты?»
 
Игорь Крутой продемонстрировал «не самую сильную сторону творческой жизни»
Евреево детство
Холокост как изнасилование ребенка и возвращение Джека Лондона: Венеция-2019
Заворотнюк расскажет о состоянии своего здоровья
Все материалы
Интернет и СМИ
Потребовавшего завести уголовное дело на Алсу из-за «Голоса» мужчину допросят
Все круги ада
Каждый день по всему миру идет борьба за жизнь. Эти фотографы осмелились ее показать
Элджей и Ивлеева провели медовый месяц на Сицилии
«Раком — это по-русски»
Россиянка учит тысячи женщин «правильному» сексу. И готова на все ради лайков
Малышева обнаружила копченую колбасу в холодильнике матери и ужаснулась
«Я бы хотел снять только одного человека — Путина»
Легендарный фотограф — о встрече с Хрущевым и Брежневым и давней любви к России
Ширвиндт развелся с супругой
Все материалы
Ценности
Девушка потратила 500 тысяч долларов на внешность Кардашьян и испортила лицо
«Все могут быть красивыми»
Этот фотограф показал красоту женских недостатков: умер легендарный Петер Линдберг
Новая реклама одежды с жертвами насилия возмутила покупателей
Столичный размах
Деньги превратили эти города в рай для модников. Сюда мечтают попасть люди со всего мира
Ирина Шейк снялась обнаженной в рекламе
Джон ДелореанТачка, деньги, наркота
Этот инженер создал легендарную машину, ставшую мечтой всей Америки. Его сгубили деньги
Машины «богатых иранских детей» во время траура попали на видео
Все материалы
Путешествия
Российский турист отправился купаться вопреки запретам и утонул
«У вас культура, а у нас натура»
История россиянина о жизни в США
Названа любимая страна россиян для отпуска
«Нужно быть готовым к откровенным зрелищам»
Дикое веселье, джунгли и «ледибои»: как провести время на любимом курорте россиян
Верблюд наступил туристке на лицо и поломал ей ребра
«Прыгнул — и омолодился!»
Море, парус, шашлыки: как выглядит отпуск на яхте в Крыму
Сердобольный мужчина простоял весь полет ради жены и прослыл подкаблучником
Все материалы
Из жизни
Сбежавший цирковой слон напугал жителей белорусской деревни
«Обреченность висела в воздухе»
Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
Пьяные еноты разгулялись по Канаде
«Гниение не мешает вкусу»
Люди придумали способ есть мясо, не убивая животных. Их не страшат ни чума, ни паразиты
Слепой отец вынес сына-инвалида на плечах во время урагана
Свадебный олень
Китайцы сходят с ума по безвкусным фотографиям. И готовы платить за них любые деньги
Тысячи человек отправили открытки больному мальчику и вернули ему любовь к жизни
Все материалы
25 самых популярных машин: Renault Arkana пытается догнать Lada Granta
Самые продаваемые автомобили России: четыре месяца падения
Lada XRay Cross с вариатором
Тест первой Лады с бесступенчатой трансмиссией
Кроссоверы с дорожным просветом меньше, чем у Lada Granta
Mercedes-AMG и еще девять вседорожников, на которых не стоит съезжать с асфальта
Мегагибрид Lamborghini и еще восемь суперкаров на электричестве
Вспоминаем лучших представителей мира бензоэлектрических монстров
Kia показала интерьер обновленного Mohave
Ford показал на видео электрический кроссовер в стиле Mustang
Стали известны российские цены на обновленный Lexus GX
Все материалы
Дом
Российские застройщики отказались работать по закону
«Люди ходить боятся»
Это самый опасный город России. В нем творится беспредел, но жители не хотят его покидать
Россиянка втихую поторговала жильем и стала миллионершей
Русские сдаются
Москвичи не пускают в свои квартиры мигрантов, геев и детей. Это не мешает им зарабатывать
В США до минимума упали ипотечные ставки
«Лицо засеребрилось от стыда»
Россияне украшают дворы страшными зверьми и куклами без глаз. Горожан это пугает
Путин допустил возможность подорожания жилья
Все материалы
Нацпроекты
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
На Камчатке запустят два бизнес-инкубатора
Кредиты на образование с господдержкой начнут выдаваться чаще
Все материалы