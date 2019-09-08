Соперник Трампа предложил абортами ограничить рождаемость в бедных странах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс заявил о том, что женщины в бедных странах должны иметь доступ к абортам в рамках контроля над рождаемостью. Об этом сообщает Fox News.
Слова политика расценили как желание ограничить численность населения через уменьшение рождаемости цветных детей. Так, ведущая CNN Сара Элизабет Купп обвинила Сандерса в разделении «расистской идеологии евгеники», а основатель и главный редактор The Daily Wire Бен Шапиро заявил, что кандидат в президенты поддерживает аборты для «по большей части цветных детей».
В мае президент США Дональд Трамп прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг запретов на аборты в ряде штатов. По словам американского лидера, он скорее относится к тем, кто выступает «за жизнь», но при этом делает исключения.
Запрет абортов обсуждается в законодательных органах 16 штатов США. В четырех из них губернаторы подписали закон, признающий незаконным прерывание беременности после обнаружения сердцебиения плода. В частности, такое решение приняли в штатах Айова и Алабама.
Выборы президента США пройдут в 2020 году.