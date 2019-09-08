Соперник Трампа предложил абортами ограничить рождаемость в бедных странах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс заявил о том, что женщины в бедных странах должны иметь доступ к абортам в рамках контроля над рождаемостью. Об этом сообщает Fox News.

Материалы по теме «Ребенка не обязательно убивать сегодня» Америка объявила войну абортам. Их могут запретить по всей стране

Слова политика расценили как желание ограничить численность населения через уменьшение рождаемости цветных детей. Так, ведущая CNN Сара Элизабет Купп обвинила Сандерса в разделении «расистской идеологии евгеники», а основатель и главный редактор The Daily Wire Бен Шапиро заявил, что кандидат в президенты поддерживает аборты для «по большей части цветных детей».

В мае президент США Дональд Трамп прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг запретов на аборты в ряде штатов. По словам американского лидера, он скорее относится к тем, кто выступает «за жизнь», но при этом делает исключения.

Запрет абортов обсуждается в законодательных органах 16 штатов США. В четырех из них губернаторы подписали закон, признающий незаконным прерывание беременности после обнаружения сердцебиения плода. В частности, такое решение приняли в штатах Айова и Алабама.

Выборы президента США пройдут в 2020 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!