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Губернатор Миссури подписал запрет на аборты

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Губернатор американского штата Миссури Майк Парсон подписал запрет на аборты с восьмой недели беременности. Об этом сообщает The New York Times.

В соответствии с подписанным законом, врачам, которые делают аборты, могут быть предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений. Наказание — тюремный срок до 15 лет. При этом женщины, которые желают сделать аборт, не будут подвергаться судебному преследованию.

Документ подвергается критике, поскольку запрещает аборты с восьмой недели беременности, когда многие женщины еще не знают о ней. Кроме того, закон не делает исключений для случаев изнасилования или инцеста.

Газета отмечает, что решение республиканца не стало неожиданностью. «Для меня большая честь руководить штатом, в котором так много людей привержены борьбе за права тех, у кого нет голоса», — отмечал Парсон, когда местные парламентарии приняли документ 17 мая.

Ранее в мае президент США Дональд Трамп прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг запретов на аборты в ряде штатов. По словам американского лидера, он скорее относится к тем, кто выступает «за жизнь», но при этом делает исключения.

Запрет абортов обсуждается в законодательных органах более десятка штатов США. В четырех из них ранее соответствующие законы были приняты.

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