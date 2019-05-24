Губернатор Миссури подписал запрет на аборты

Губернатор американского штата Миссури Майк Парсон подписал запрет на аборты с восьмой недели беременности. Об этом сообщает The New York Times.
В соответствии с подписанным законом, врачам, которые делают аборты, могут быть предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений. Наказание — тюремный срок до 15 лет. При этом женщины, которые желают сделать аборт, не будут подвергаться судебному преследованию.
Документ подвергается критике, поскольку запрещает аборты с восьмой недели беременности, когда многие женщины еще не знают о ней. Кроме того, закон не делает исключений для случаев изнасилования или инцеста.
Газета отмечает, что решение республиканца не стало неожиданностью. «Для меня большая честь руководить штатом, в котором так много людей привержены борьбе за права тех, у кого нет голоса», — отмечал Парсон, когда местные парламентарии приняли документ 17 мая.
Ранее в мае президент США Дональд Трамп прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг запретов на аборты в ряде штатов. По словам американского лидера, он скорее относится к тем, кто выступает «за жизнь», но при этом делает исключения.
Запрет абортов обсуждается в законодательных органах более десятка штатов США. В четырех из них ранее соответствующие законы были приняты.