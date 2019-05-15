Звезда «Игры престолов» поддержала право женщин на аборты

Звезда сериала «Игра престолов» Лина Хиди, исполнившая роль Серсеи Ланнистер, приняла участие во флешмобе актрисы Бизи Филиппс за право женщин на аборты. Пост на эту тему она разместила в своем Instagram-аккаунте.

Хиди опубликовала сообщение Филиппс, которая написала: «Каждая четвертая женщина делала аборты. Многие люди думают, что они не знают никого, кто бы их делал, но вы знаете меня. Так что давайте поступим так: если вы одна из этих четырех женщин, поделитесь этой записью и положите конец травле. Используйте хештег #youknowme и делитесь правдой».

Под постом Хиди отметила, что «права женщин и девочек — это человеческие права». Она не стала уточнять, означает ли ее участие во флешмобе то, что она и сама когда-то проходила через искусственное прерывание беременности.

В феврале актриса рассказала, что ее карьера пострадала из-за домогательств голливудского продюсера Харви Вайнштейна. По словам артистки, кинематографист дважды намекал ей на секс, однако получил отказ. После этого студия Miramax, сооснователем которой является Вайнштейн, перестала предлагать Хиди роли в своих проектах.

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