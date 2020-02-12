В США анонсировали начало политической революции

Американский сенатор-демократ Берни Сандерс, победивший на праймериз в штате Нью-Гемпшир, заявил, что этот успех предваряет большие перемены в США. Об этом он написал в Twitter.

«То, что мы здесь сделали вместе, — не что иное, как начало политической революции», — анонсировал политик.

Сандерс также поблагодарил сторонников в Нью-Гемпшире, поддержавших его, несмотря на плохую погоду в штате. «Наша победа этим вечером — начало конца для [президента США] Дональда Трампа», — добавил сенатор.

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После подсчета 90 процентов бюллетеней на праймериз демократов в Нью-Гемпшире Сандерс получает более 26 процентов голосов и одерживает победу, пишет «Голос Америки». За ним расположился бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана, экс-офицер ВМС США, открытый гей Пит Буттиджич, набирающий 24,4 процента голосов. Тройку лидеров замыкает сенатор Эми Клобушар (19,7 процента), бывший вице-президент Джо Байден — на пятом месте с 8,4 процента голосов. Еще до объявления первых результатов Байден уехал из Нью-Гемпшира в Южную Каролину, где пройдут следующие праймериз.

На республиканских праймериз в данном штате победу с результатом 86,6 процента одержал действующий президент Дональд Трамп.

Кандидаты в президенты от демократов и республиканцев будут выбраны на национальных съездах партий, которые запланированы на середину июля и конец августа соответственно. Выборы главы государства назначены на 3 ноября.

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