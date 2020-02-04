В США назвали лидеров первых праймериз демократов

Газета The New York Times назвала лидеров первых праймериз демократов в американском штате Айова. По ее данным, наибольшую поддержку на собраниях активистов партии получают сенатор от Вермонта Берни Сандерс, бывший вице-президент Джо Байден и бывший мэр города Саут-Бен (Индиана) Пит Буттеджадж.

Издание уточняет, что это не окончательные результаты, а лишь оценки на основе опросов лиц, пришедших на собрания. Согласно эти данным, Сандерс побеждает с вероятностью 33 процента. У Байдена 28 процентов. Далее идет Буттеджадж с 21 процентом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



