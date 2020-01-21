В Конгрессе США посетовали на утверждающего господство белых Трампа

Самая молодая конгрессвумен США, демократ Александрия Окасио-Кортес раскритиковала высказывание американского президента Дональда Трампа, который заявил о готовности нанести авиаудары по культурным объектам в Иране. Ее слова во вторник, 21 января, приводит Newsweek.

По словам Окасио-Кортес, заявления Трампа свидетельствуют о его желании утвердить господство белой расы во всем мире. «Цель всего этого — уничтожить историю и наше понимание», — посетовала конгрессвумен.

Как отметила представительница Демократической партии, в результате анонсированных американским лидером ударов могут погибнуть невинные люди, в том числе женщины и дети. «Подобное не сделает из вас крутого парня. Это не сделает из вас стратега. Это сделает из вас монстра», — подчеркнула политик.

Материалы по теме Иран признал ответственность за гибель украинского Boeing Система ПВО приняла пассажирский самолет за крылатую ракету

Окасио-Кортес также добавила, что большинство американцев не заинтересованы в том, чтобы США вели войны за пределами страны, однако влиятельный класс, в руках которого сосредоточена власть, постоянно втягивает американское население в вооруженные конфликты.

Ранее в январе Трамп пригрозил нанести авиаудары по 52 целям на территории Ирана, в том числе и по объектам, представляющим культурную ценность, пишет Newsweek. По данным издания, ряд международных экспертов отметил, что подобные действия Вашингтона можно будет рассматривать как военное преступление.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате чего был убит иранский генерал спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани. Приказ об уничтожении отдал лично Трамп. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия американской стороны проявлением терроризма. Вашингтон объяснил удар самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!