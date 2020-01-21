В Иране предложили три миллиона долларов за голову Трампа

Член парламента Ирана Ахмад Хамзе предложил заплатить за голову американского президента Дональда Трампа три миллиона долларов. Об этом он сказал во время выступления в Исламском консультативном совете (иранском однопалатном парламенте), передает Isna News.

«Мы выплатим три миллиона долларов наличными тому, кто убьет Трампа и принесет нам его голову», — подчеркнул Хамзе. В своей речи он выступил с обличением американской внешней политики. Спикер также отметил, что вина за крушение украинского пассажирского самолета лежит на Вашингтоне.

5 января государственное телевидение Ирана уже объявило о награде в размере 80 миллионов долларов за голову президента США Дональда Трампа. На ТВ сказали, что так как население Ирана составляет 80 миллионов человек, то с каждого можно было бы собрать по доллару и передать эту сумму тому, кто убьет американского лидера.

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Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что сбил самолет, объяснив трагедию человеческим фактором. Глава МИД заявил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.

В ночь перед этим Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

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