В Иране рассказали о втором самолете в небе в ночь крушения украинского Boeing

В ночь крушения украинского Boeing в небе над Тегераном находился еще один самолет. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки, передает РИА Новости.

По информации иранского депутата, самолет принадлежал авиакомпании Qatar Airways. Он отметил, что экипажу самолета, иранским диспетчерам и силам ПВО удалось скоординироваться и лайнер пролетел через воздушное пространство страны в штатном режиме.

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Беюки предположил, что катарский самолет связался с диспетчерами после того, как заметил свет в небе и заподозрил, что это работает ПВО.

Ранее издание The New York Times воссоздало и обнародовало полную хронологию катастрофы с украинским самолетом. Отмечается, что лайнер вылетел из Тегерана в Киев через четыре часа после того, как Иран ударил по американским военным объектам и привел в боевую готовность силы и средства ПВО.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. В результате крушения погибли 176 человек, в том числе 83 иранца. Тегеран признал, что сбил самолет, приняв его за крылатую ракету. МИД Исламской Республики заявил, что ошибка была вызвана авантюризмом США.

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