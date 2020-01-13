Евросоюз решил отказаться от санкций против Ирана из-за сбитого самолета

Евросоюз решил отказаться от односторонних мер в отношении Ирана из-за сбитого Boeing «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе.

Отмечается, что объединение не собирается вводить антииранские санкции из-за катастрофы с украинским пассажирским самолетом. Это связано с тем, что сейчас ЕС ждет результатов расследования.

Источник отметил, что в зависимости от них будет принято решение о санкциях. Обсуждение пройдет 20 января на встрече глав МИД ЕС. Также планируется обсудить будущее Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Соглашение предполагает снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы.

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11 января командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами просил прощения за сбитый самолет. Он признался, что лайнер приняли за крылатую ракету, находящуюся на расстоянии 19 километров.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР. Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде рассказал, что система ПВО приняла самолет за крылатую ракету.

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