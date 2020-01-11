Президент Ирана попросил прощения у Украины

Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за сбитый украинский самолет Boeing 737-800. Об этом в субботу, 11 января, говорится на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Политики провели телефонный разговор по инициативе Тегерана. Роухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. Он попросил прощения и полностью признал, что трагедия случилась из-за ошибочных действий иранских военных, говорится в сообщении. Зеленский заявил, что признание «ракетной версии» открыло путь для продолжения расследования без задержек и преград. Украинский лидер ожидает дальнейшего конструктивного взаимодействия с Тегераном в соответствии с нормами международного права.

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Он также подчеркнул, что экипаж самолета действовал в строгом соответствии с международными правилами. Необходимо как можно скорее вернуть на родину тела погибших украинцев, сказал Зеленский. Это нужно сделать до 19 января, «чтобы их родные могли с ними попрощаться». Роухани заверил, что даст соответствующие поручения.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что сбил самолет, объяснив трагедию человеческим фактором. Глава МИД заявил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США. Зеленский объявил, что Киев ждет от Тегерана официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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