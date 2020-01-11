Назван ответственный за крушение украинского самолета в Иране

Ответственность за крушение украинского самолета в Тегеране взяло на себя элитное военное формирование Корпус стражей исламской революции (КСИР). Командующий воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде признался, что захотел умереть, когда узнал об авиакатастрофе. Его слова приводит ТАСС.

«Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии», — признался военный. По словам Хаджизаде, система ПВО Ирана приняла самолет за крылатую ракету. «Мы признаем всю ответственность и готовы следовать любым распоряжениям, которые примут власти», — заключил генерал.

Украинский лайнер, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. В субботу, 11 января, иранская сторона признала, что лайнер сбили случайно. Причиной крушения был назван «человеческий фактор». Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что расследование будет продолжено, а виновные — наказаны.

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