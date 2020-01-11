В Иране призвали устранить ошибки систем ПВО после случайно сбитого Boeing

Президент Ирана Хасан Роухани призвал устранить недостатки систем противовоздушной обороны после того, как иранские военные случайно сбили украинский Boeing 737-800, передает РИА Новости.

Роухани заявил, что надо устранить все слабые точки ПВО. Необходимо принять все меры, чтобы такие катастрофы никогда не повторялись, добавил иранский лидер.

11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 был сбит случайно. Уточняется, что причиной крушения был назван «человеческий фактор». Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США. В заявлении генерального штаба ВС Ирана отметили, что украинский самолет приняли за вражеский.

Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!