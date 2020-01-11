Иран признал вину в крушении украинского лайнера

Иран заявил, что украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 был сбит случайно. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальное заявление иранских властей.

Уточняется, что причиной крушения был назван «человеческий фактор». Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США. «Мы глубоко сожалеем о случившемся, приносим свои извинения и соболезнуем нашему народу и семьям всех жертв трагедии», — написал министр в своем Twitter-аккаунте.

9 января в Пентагоне заявили, что самолет, вероятно, был случайно сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» иранской армии. Президент США Дональд Трамп также высказал мнение, что техническая неисправность не была причиной катастрофы. Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустили случайное попадание иранской ракеты в «Боинг».

Самолет «Боинг» 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

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