Россия встала на защиту Ирана в деле украинского «Боинга»

Россия встала на защиту Ирана в деле разбившегося украинского «Боинга-737», подчеркнув, что сейчас оснований обвинять эту страну в катастрофе нет. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.
«Нужно дать возможность специалистам проанализировать ситуацию. (...) Никаких оснований, я уверен, нет, чтобы на подобной стадии выступать с подобного рода громогласными заявлениями», — сказал представитель Москвы. Таким образом Рябков прокомментировал выступление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о данных его разведки, согласно которым Иран случайно сбил ракетой самолет.
Ранее 10 января организация гражданской авиации Ирана заявила о готовности отправить черные ящики разбившегося под Тегераном украинского самолета «Боинг-737» в Россию, Украину, Францию и Канаду, если иранские специалисты сами не смогут проанализировать данные бортовых самописцев.
Перед этим Иран согласился на участие представителей других стран в расследовании крушения «Боинга». Отмечается, что по международным правилам расследовать катастрофу могут владелец самолета, производители самолета и авиационных двигателей, а также организации гражданской авиации тех стран, в которой произошла авария и которая выдала сертификат летной годности.
9 января в Пентагоне заявили, что самолет, вероятно, был случайно сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» иранской армии. Президент США Дональд Трамп также высказал мнение, что техническая неисправность не была причиной катастрофы. Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустили случайное попадание иранской ракеты в «Боинг».
Самолет «Боинг» 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.