Россия встала на защиту Ирана в деле украинского «Боинга»

Россия встала на защиту Ирана в деле разбившегося украинского «Боинга-737», подчеркнув, что сейчас оснований обвинять эту страну в катастрофе нет. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Нужно дать возможность специалистам проанализировать ситуацию. (...) Никаких оснований, я уверен, нет, чтобы на подобной стадии выступать с подобного рода громогласными заявлениями», — сказал представитель Москвы. Таким образом Рябков прокомментировал выступление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о данных его разведки, согласно которым Иран случайно сбил ракетой самолет.

Материалы по теме Причиной гибели украинского Boeing назвали иранскую ракету Силы ПВО Ирана могли сбить пассажирский самолет по ошибке

Ранее 10 января организация гражданской авиации Ирана заявила о готовности отправить черные ящики разбившегося под Тегераном украинского самолета «Боинг-737» в Россию, Украину, Францию и Канаду, если иранские специалисты сами не смогут проанализировать данные бортовых самописцев.

Перед этим Иран согласился на участие представителей других стран в расследовании крушения «Боинга». Отмечается, что по международным правилам расследовать катастрофу могут владелец самолета, производители самолета и авиационных двигателей, а также организации гражданской авиации тех стран, в которой произошла авария и которая выдала сертификат летной годности.

9 января в Пентагоне заявили, что самолет, вероятно, был случайно сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» иранской армии. Президент США Дональд Трамп также высказал мнение, что техническая неисправность не была причиной катастрофы. Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустили случайное попадание иранской ракеты в «Боинг».

Самолет «Боинг» 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru