Иран заявил о готовности отправить черные ящики украинского самолета в Россию

Организация гражданской авиации Ирана заявила о готовности отправить черные ящики разбившегося под Тегераном украинского самолета «Боинг-737» в Россию. Об этом сообщается в Twitter Arab News.
По словам представителей организации, в случае если они сами не смогут расшифровать бортовые самописцы, то Иран согласен отправить их в Россию, Украину, Францию и Канаду. Отмечается, что черные ящики могут быть повреждены. Сейчас же местным экспертам необходимо время для того, чтобы разобраться в причинах катастрофы.
Глава организации Али Абедзаде также продолжает утверждать, что самолет под Тегераном не был сбит ракетой. «Мы с уверенностью можем сказать, что ракета в этот самолет не попадала», — сказал он.
Перед этим Иран согласился на участие представителей других стран в расследовании крушения «Боинга» около Тегерана. Отмечается, что по международным правилам расследовать катастрофу могут владелец самолета, производители самолета и авиационных двигателей, а также организации гражданской авиации тех стран, в которой произошла авария и которая выдала сертификат летной годности.
9 января в Пентагоне заявили, что самолет, вероятно, был случайно сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» иранской армии. Президент США Дональд Трамп также высказал мнение, что техническая неисправность не была причиной катастрофы. Джастин Трюдо и Борис Джонсон допустили случайное попадание иранской ракеты в Boeing.
Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.