Великобритания допустила случайное попадание иранской ракеты в украинский лайнер

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил случайное попадание иранской ракеты в самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ), потерпевший крушение около Тегерана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас существует большой объем информации, согласно которой самолет был сбит иранской ракетой класса "земля — воздух". Это вполне могло быть сделано непреднамеренно», — сказал Джонсон. Также политик призвал все стороны к срочной деэскалации.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский Boeing был случайно сбит иранской ракетой. По его словам, эту информацию он получил от канадской разведки, а также от разведок союзников.

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Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал видео, на котором якобы запечатлено попадание ракеты в Boeing 737-800. На кадрах видно внезапную вспышку на взлетающем объекте, который, предположительно, является самолетом. Через несколько секунд после этого слышен взрыв.

До этого глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде опроверг версию о возможном ракетном ударе по украинскому лайнеру.

Украинский самолет загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

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