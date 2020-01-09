Канада заявила о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты

Украинский Boeing, потерпевший крушение около Тегерана, был случайно сбит иранской ракетой. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает РИА Новости.

Как сообщил Трюдо, эту информацию он получил от канадской разведки, а также от разведок союзников. «Доказательства указывают на то, что самолет был сбит иранской ракетой класса "земля — воздух"», — сказал он.

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Ранее было опубликовано видео, на котором якобы запечатлено попадание ракеты в Boeing 737-800. На кадрах видно внезапную вспышку на взлетающем объекте, который, предположительно, является самолетом. Через несколько секунд после этого слышен взрыв.

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде опроверг версию о возможном ракетном ударе по украинскому лайнеру. До этого в Пентагоне заявили, что самолет, вероятно, был случайно сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» иранской армии. Президент США Дональд Трамп также высказал мнение, что техническая неисправность не была причиной катастрофы.

Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

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