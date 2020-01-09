Появилось видео предполагаемого попадания ракеты в украинский лайнер над Ираном

Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал видео, на котором якобы запечатлено попадание ракеты в украинский самолет Boeing 737-800, потерпевшего крушение около Тегерана.

На кадрах видно внезапную вспышку на взлетающем объекте, который предположительно является самолетом. Через несколько секунд после этого слышен взрыв.

Ранее глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде опроверг версию о возможном ракетном ударе по украинскому лайнеру. До этого в Пентагоне заявили, что самолет, вероятно, был случайно сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» иранской армии. Президент США Дональд Трамп также высказал мнение, что техническая неисправность не была причиной катастрофы.

Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

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