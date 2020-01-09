Иран опроверг версию о ракетном ударе по украинскому лайнеру

В Иране опровергли версию о возможном ракетном ударе по украинскому лайнеру Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», который потерпел катастрофу близ Тегерана. Об этом заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде. Его слова приводит РИА Новости.

Абедзаде отметил, что ракетная атака на самолет «невозможна с научной точки зрения». По его словам, на той же высоте в этот момент находились еще несколько пассажирских лайнеров.

Также глава организации указал на то, что в стране существует «полная координация» между военным и гражданским секторами.

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Ранее в Пентагоне заявили, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», вероятно, был случайно сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» иранской армии. По оценкам Пентагона, инцидент мог быть случайным. Отмечается, что противовоздушная оборона Ирана могла сработать после обстрела американских баз в Ираке.

В начале января Иран атаковал две американские авиабазы в Ираке и объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Всего по объектам США было выпущено 15 ракет класса «земля — земля».

Утром 8 января «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» выполнял рейс Тегеран — Киев со 168 пассажирами на борту. Он упал в районе аэропорта иранской столицы через несколько минут после вылета. На борту находились 11 украинцев, остальные были гражданами Ирана, Афганистана, Канады и нескольких европейских стран.

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