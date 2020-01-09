Зеленский созвал оперативное совещание из-за расследования катастрофы Boeing 737

Президент Украины Владимир Зеленский созвал совещание оперативного штаба по вопросам расследования крушения близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Об этом сообщает пресс-служба президента.
Украинские власти рассматривают несколько версий причин катастрофы. Однако озвучивать конкретные детали в пресс-службе отказались, объяснив это тем, что расследование находится «на слишком раннем этапе».
В сообщении отмечается, что украинская группа из 45 специалистов уже работает над расследованием причин авиакатастрофы. «Происходит осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации», — указали в пресс-службе.
Кроме того, президент Украины провел телефонный разговор с главой Ирана Хасаном Рухани. Он заверил Зеленского, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным для проведения расследования.
Ранее 9 января представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник разведки США и сотрудник иракской разведки сообщили американскому изданию Newsweek, что Boeing 737-800, вероятно, был случайно сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» иранской армии.
Украинский самолет авиакомпании МАУ загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.