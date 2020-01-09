Украинские эксперты отвергли версию о пожаре двигателей Boeing 737

Эксперты украинской государственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) осмотрели обломки авиалайнера в Иране. Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook со ссылкой на источник в комиссии.

По его словам, украинская группа отвергла версию неисправности двигателей. Бутусов отметил, что иранская сторона пока не предоставила данные радаров управления воздушным движением. У украинских специалистов отсутствует информация о том, какие летающие объекты могли находиться вблизи самолета и был ли произведен пуск ракеты, добавил журналист.

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«Иранцы не собираются что-то от кого-то засекречивать, они в соответствии с Чикагской конвенцией собираются предоставлять доступ к расследованию и к расшифровке черных ящиков всем сторонам, включая американцев, производителей самолета, а также всем странам, граждане которых погибли», — рассказал Бутусов, написав также, что иранская сторона демонстрирует «нормальный диалог».

В то же время журналист предположил, что пожар мог возникнуть в салоне авиалайнера. Бутусов подчеркнул, что об этом говорит отсутствие следов возгорания двигателей и переговоров членов экипажа с диспетчером. «Версия террористического акта, столкновения с дроном или взрыва зенитной ракеты весьма вероятна», — заключил он.

Ранее 9 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев рассматривает семь версий причин катастрофы Boeing 737-800 в Иране, три из которых являются секретными.

Украинский самолет авиакомпании МАУ загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

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