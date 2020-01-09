В Германии развили версию о возможной атаке ЗРК «Тор» на украинский лайнер

Политический редактор немецкого издания Bild Юлиан Репке в своем Twitter развил версию о возможной атаке зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» на Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране. По мнению журналиста, о ракетном обстреле лайнера свидетельствует то, что перед падением он резко повернул направо.

Репке сообщил, что нашел точное место падения самолета на картах. Благодаря этому и видеозаписям очевидцев он определил траекторию падения воздушного судна после того, как оно пропало с карт онлайн-трекера Flightradar.

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«Видео и отсутствие связи свидетельствуют о том, что пилоты не контролировали [самолет], так как борт был охвачен пожаром», — отметил журналист. По его мнению, то, что экипаж даже не подал сигнал бедствия, указывает на «внезапное катастрофическое событие» на борту, лишившее пилотов возможности каким-либо образом отреагировать на него.

«"Техническая ошибка" становится все менее вероятной, авария в связи с ракетой противовоздушной обороны Ирана — более вероятной», — утверждает Репке.

В сети начали обсуждать версию о возможной ракетной атаке на украинский лайнер после публикации фотографии, якобы сделанной на месте катастрофы, на которой запечатлен, предположительно, фрагмент ракеты ЗРК «Тор». Эксперты отмечали, что к этой информации следует относиться крайне осторожно, поскольку верифицировать изображение практически невозможно.

На вооружении иранской армии имеются 29 ЗРК «Тор-М1» российского производства. Поставка этих комплексов Тегерану из России завершилась в январе 2007 года.

По версии иранских авиационных властей, самолет потерпел крушение из-за технических проблем, а в аэропорту Тегерана, откуда он вылетел, заявили, что у лайнера загорелся двигатель. Точную причину в Иране пообещали раскрыть после анализа бортовых самописцев. Власти Украины между тем сообщили, что изучают среди версий катастрофы самолета попадание в него зенитной ракеты, разрушение двигателя по техническим причинам, взрыв на борту в результате теракта и столкновение с беспилотником или другим летающим объектом.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

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