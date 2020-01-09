Украина назвала ракетную атаку возможной причиной авиакатастрофы в Иране

Одной из возможных причин крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране могла стать ракета, выпущенная из российского зенитного ракетного комплекса «Тор». Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в комментарии для запрещенного в России портала «Цензор.нет», который цитирует телеканал «Настоящее время».

По его словам, такая версия изучается. Украинские специалисты, направленные в Иран для расследования всех обстоятельств ЧП, будут искать обломки ракеты. Данилов подчеркнул, что часть следователей, прибывших из Киева в Тегеран, принимала участие в расследовании крушения малазийского «Боинга» над Донбассом в 2014 году и проводила экспертизу фрагментов российской зенитной ракеты «Бук», которая, по мнению украинской стороны, сбила самолет.

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Кому может принадлежать ракетная установка, из которой предположительно атаковали самолет «Международных авиалиний Украины», Данилов не уточнил.

Среди других версий также рассматривается взрыв на борту упавшего лайнера, произошедший в результате теракта, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, столкновение самолета с беспилотником или другим летающим объектом.

Украинский лайнер потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром в среду, 8 января. На борту находились 167 пассажиров из разных стран, преимущественно граждан государств Ближнего Востока, а также девять членов экипажа, все они погибли. Расследованием занимается иранская сторона, в Тегеране с самого начала настаивали, что причиной катастрофы стали технические проблемы, позже эту версию назвали наиболее вероятной источники в западных спецслужбах.

Вечером того же дня в соцсетях начала распространяться фотография, якобы сделанная на месте катастрофы. Автор снимка утверждал, что на ней запечатлен фрагмент ракеты, запущенной, предположительно, из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор». На снимок уже обратил внимание основатель интернет-издания Bellingcat, британский журналист Элиот Хиггинс.

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