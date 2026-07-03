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05:32, 3 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Трихолог рассказала про общемировую проблему с волосами

Трихолог Халдина: Выпадение волос на фоне стресса называют эпидемией
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Andrii Medvediuk / Shutterstock / Fotodom

Для организма стресс — серьезный фактор, влияющий на многие физиологические процессы и запускающий заметные изменения, в том числе интенсивное выпадение волос, рассказала «Ленте.ру» к.м.н, дерматолог-трихолог, председатель Московского регионального отделения Межрегиональной общественной организации трихологов и специалистов в области исследования волос «Профессиональное общество трихологов» и главный врач Клиники здоровья им М.Я.Мудрова Мария Халдина.

Выпадение волос на фоне стресса называют эпидемией, но корректнее говорить о пандемии, подчеркивая общемировой характер проблемы, рассказала собеседница «Ленты.ру». При этом она отметила, что считать основной ее причиной исключительно переживания все же неверно.

Эксперт объяснила, что среди причин выпадения волос свою роль играют не очень хорошая и не очень здоровая пища. При этом значение имеет не только тип еды, но и ее качество, пищевая ценность, степень промышленной переработки. Например, помидоры и курица могут быть фермерскими, но изначально не слишком питательными и храниться в плохих условиях, сказала она.

«О качестве пищи подскажет вкус, причем не специй и соусов, а самого продукта в чистом виде. Важно экологическое неблагополучие, особенно в мегаполисах. Малоподвижный образ жизни также имеет значение, замедляя обмен веществ и ослабляя сосуды. Не последнюю роль играет информационная перегрузка. Хотя ученые отмечают, что влияние социальных медиа на психику переоценивается, это лишь дополнительный механизм», — сказала Халдина.  

Трихолог дополнила, что сейчас наблюдается эффект синергии, когда несколько негативных факторов накладываются друг на друга, ускоряя процесс разрушения волосяных луковиц, запуская процесс истончения волос и их выпадения.

Ранее врач-трихолог, врач-косметолог Анастасия Костенко предупредила, что слишком частое мытье головы может привести к нарушению защитного барьера. Врач отметила, что частоту мытья головы нужно подбирать индивидуально, учитывая тип кожи, состояние волос, использование средств для укладки и уровень физической активности.

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