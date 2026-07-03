В ЕС обеспокоились поставками ирландского сырья в Россию

Депутат ЕП Здеховски обеспокоился поставками глинозема в Россию заводом «Русала» в ЕС

Поставки ирландским заводом Aughinish Alumina, принадлежащим российской компании «Русал», глинозема (оксид алюминия) в Россию для дальнейшей переработки и получения алюминия являются нарушением санкций Европейского союза (ЕС). С таким заявлением выступил депутат Европейского парламента (ЕП) Томаш Здеховски в соответствующем депутатском запросе, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«Санкции ЕС направлены на ограничение доступа России к стратегическим промышленным ресурсам (...) Однако ирландский завод Aughinish Alumina, принадлежащий российской компании "Русал", продолжает экспортировать значительные объемы глинозема в Россию», — обеспокоился политик.

Здеховски подчеркнул, что на долю Aughinish Alumina приходится порядка 30 процентов от общей выработки глинозема в Евросоюзе, а Россия является крупнейшим рынком сбыта данного сырья для Ирландии. По его оценке, в 2024 году экспорт глинозема из Ирландии в Россию достиг примерно 376 миллионов долларов, а значительная часть получаемого алюминия используется впоследствии и для нужд военно-промышленного комплекса (ВПК) России.

Депутат ЕП посчитал, что поставки в Россию стратегических ресурсов компаниями из стран Евросоюза негативно влияют на эффективность санкций объединения. Он также призвал Европейскую комиссию дать оценку рисков использования ирландского глинозема для создания конечной продукции на нужды российского ВПК.

По оценкам BusinesStat, импорт оксида алюминия в Россию в 2024 году вырос на 13 процентов и составил 5,6 миллиона тонн. При этом потребность страны в глиноземе составляет порядка восьми миллионов тонн в год.

Ранее группа депутатов ЕП предложила запретить импорт алюминия и никеля из России. Политики подчеркнули, что российские удобрения, никелевая и алюминиевая продукция по-прежнему составляют значительную долю прямого и косвенного импорта в ЕС.