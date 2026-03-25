В ЕС признали зависимость от одной группы товаров из России

Депутаты Европарламента предложили запретить импорт алюминия и никеля из России

Европейский союз (ЕС) должен полностью ограничить импорт алюминия и никеля из России, включая поставки алюминиевых полуфабрикатов через третьи страны. С таким призывом выступила группа депутатов Европейского парламента (ЕП) от фракции Renew Europe («Обновляя Европу») в соответствующем запросе, с текстом документа ознакомилась «Лента.ру».

«Импорт российского алюминия не только подрывает эффективность санкций ЕС, но и наносит ущерб европейским производителям и снижает их конкурентоспособность», — подчеркивается в обращении.

Депутаты Европарламента подчеркнули, что российские удобрения, никелевая и алюминиевая продукция по-прежнему составляют значительную долю прямого и косвенного импорта в ЕС, и призвали Европейскую комиссию (ЕК) принять соответствующие меры. В качестве возможного варианта политики назвали косвенный запрет на полуфабрикаты, содержащие добытый в России алюминий, и ввести обязательные требования к отчетности о выплавке и литье продукции.

По мнению депутатов ЕП, российский алюминий по-прежнему продолжает поставляться в значительных объемах через Турцию, где первичное сырье перерабатывается в полуфабрикаты и затем поставляется на территорию ЕС. Отмечается, что продажа алюминия из России по сниженным ценам позволяет производителям из стран, не входящих в Евросоюз, снижать цены по сравнению с европейскими компаниями.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто объяснил план ЕС по запрету импорта нефти из России. Дипломат также пообещал, что действующее правительство страны не допустит реализации этого сценария.