Сийярто предупредил о тройном росте тарифов в случае запрета нефти из России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз (ЕС) планирует ввести запрет на импорт российской нефти сразу после парламентских выборов в Венгрии, и пообещал, что действующее правительство страны не допустит реализации этого сценария.

В интервью порталу Index политик подчеркнул, что победа действующего правительства является единственным способом защитить интересы венгров от диктата Брюсселя.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект документа, Еврокомиссия намерена 15 апреля предложить законопроект об отказе от российской нефти. По данным чиновников ЕС, инициатива будет вынесена после выборов в Венгрии, чтобы избежать влияния этого вопроса на результаты голосования.

«Еще одна причина, по которой нам нужно суверенное правительство, способное сказать "нет" Брюсселю... Мы должны сказать "нет" этому предложению! Партия, контролируемая Брюсселем, очевидно, не скажет "нет" и не помешает реализации отмены программы снижения коммунальных платежей», — заявил глава венгерского МИД.

Министр пояснил, что основа социальной программы по снижению коммунальных тарифов в Венгрии базируется на доступных российских энергоносителях. По его словам, в случае запрета импорта нефти из России коммунальные платежи венгерских семей возрастут втрое, а стоимость бензина может достичь 1000 форинтов за литр.

Ранее Венгрия заблокировала кредит в 90 миллиардов евро, который Евросоюз намеревался выдать Украине. Постоянный представитель Венгрии при ЕС выступил против выдачи украинским властям финансовых средств, что привело к отмене этого решения.