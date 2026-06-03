Трамп опроверг прогнозы о новом росте нефтяных цен

Трамп: Нефть по 98 долларов — это небольшая цена за отказ Ирана от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп не увидел большой проблемы в том, что иранский кризис разогнал цены на нефть. Главу Белого дома процитировало The New York Post (NYP).

Президент допустил, что конфликт Израиля с Ливаном может сорвать заключение мира между США и Ираном, но заявил, что по-прежнему оптимистично настроен и надеется на достижение соглашения «довольно быстро». Кроме того, он похвастался рекордно высокими показателями фондового рынка, свидетельствующими об устойчивости экономики США, и опроверг прогнозы о еще большем росте цен на нефть.

«Все говорили, что цена составит 300-400 долларов за баррель, а сейчас 98 долларов за баррель, но это не такая уж большая цена, если учесть возможность того, что у них [у Ирана] может быть ядерное оружие», — заявил Трамп.

Кроме того, он сказал, что блокада Ормузского пролива может продлиться до 7 сентября. Это, как отметило издание, означает, что период дорого топлива затянется на все лето.

«Я думаю, что у нас все будет. Я думаю, что это разрешится довольно быстро», — сказал по этому поводу Трамп.

Есть прогнозы, что ситуация с нефтяным экспортом через Ормузский пролив может не вернуться к довоенным показателям из-за операции Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.