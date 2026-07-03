Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
05:04, 3 июля 2026Наука и техника

Любителям поесть ночью назвали идеальные продукты

Врач Косенкова: Творог, кефир и миндаль можно есть вечером и ночью
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

В вечернее и ночное время суток можно есть нежирный творог, белок вареного яйца, миндаль и грецкие орехи, а также пить кефир и теплое молоко. Идеальные продукты для любителей перекусить ночью назвала врач Анна Косенкова в интервью РИА Новости.

По ее словам, орехи богаты магнием и мелатонином, но лучше есть не больше 30 грамм. Творог и кефир содержат казеин — «медленный» белок, который снабжает организм аминокислотами всю ночь. Белок яйца быстро усваивается и дает чувство сытости.

Также ночью можно съесть салат из огурцов, сельдерея и зелени. Врач посоветовала не употреблять в позднее время суток жирную, жареную и острую пищу, а также сладости.

Ранее эндокринолог Максим Кузнецов назвал окрошку самым полезным летним блюдом. По его словам, окрошка за счет огурцов, редиса, картофеля и зелени содержит большое количество клетчатки. Благодаря этому такой летний суп снижает уровень холестерина и сахара в крови, а также риск возникновения гипертонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ снова атаковали автобус с мирными жителями из Белоруссии. Зачем Киев это делает?

    Пожилые братья попались на угоне итальянской машины ради получения страховки

    Трихолог рассказала про общемировую проблему с волосами

    Россияне описали Калининград словами «будто Сочи в пик сезона»

    В России стартовали продажи нового крутого кроссовера GAC

    В России заявили о готовности продолжить переговоры с Украиной

    Любителям поесть ночью назвали идеальные продукты

    В ЕС обеспокоились поставками ирландского сырья в Россию

    Секретный китайский космоплан оставил на орбите неопознанный объект

    Парам указали на неочевидную причину проблем в сексуальной жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok