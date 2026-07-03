Любителям поесть ночью назвали идеальные продукты

Врач Косенкова: Творог, кефир и миндаль можно есть вечером и ночью

В вечернее и ночное время суток можно есть нежирный творог, белок вареного яйца, миндаль и грецкие орехи, а также пить кефир и теплое молоко. Идеальные продукты для любителей перекусить ночью назвала врач Анна Косенкова в интервью РИА Новости.

По ее словам, орехи богаты магнием и мелатонином, но лучше есть не больше 30 грамм. Творог и кефир содержат казеин — «медленный» белок, который снабжает организм аминокислотами всю ночь. Белок яйца быстро усваивается и дает чувство сытости.

Также ночью можно съесть салат из огурцов, сельдерея и зелени. Врач посоветовала не употреблять в позднее время суток жирную, жареную и острую пищу, а также сладости.

Ранее эндокринолог Максим Кузнецов назвал окрошку самым полезным летним блюдом. По его словам, окрошка за счет огурцов, редиса, картофеля и зелени содержит большое количество клетчатки. Благодаря этому такой летний суп снижает уровень холестерина и сахара в крови, а также риск возникновения гипертонии.