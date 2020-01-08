Западные спецслужбы назвали вероятную причину крушения украинского Boeing

Западные разведывательные службы по итогам предварительного расследования назвали техническую неисправность вероятной причиной падения самолета «Международных украинских авиалиний» в Иране. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в спецслужбах Канады.

Источник указал на наличие свидетельств перегрева одного из двигателей самолета, что могло привести к падению Boeing 737 сразу после взлета.

Посольство Украины в Иране сперва назвало приоритетной версией катастрофы технические неполадки и исключило версию теракта. Однако затем это сообщение было отредактировано, упоминание возможных причин из него убрали. Власти Ирана назвали предварительной причиной катастрофы возгорание в двигателе, а в СМИ появилась версия о том, что самолет мог быть сбит в ходе ракетного удара Ирана по объектам США в Ираке.

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Утром 8 января самолет «Международных украинских авиалиний» загорелся и упал в районе аэропорта иранского Тегерана сразу после взлета. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из которых были гражданами Ирана и Канады.

После падения самолета многие авиакомпании изменили маршруты рейсов, проходящих через Ближний Восток, а Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) рекомендовало прекратить коммерческие полеты над этим регионом.

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