Основной версией крушения украинского самолета в Иране предложили считать теракт

В случае с крушением пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины» возле аэропорта Тегерана приоритетной версией должны рассматриваться попадание в него ракеты или теракт. Об этом в эфире «Настоящего времени» рассказал авиаэксперт, бывший сотрудник конструкторского бюро Сухого Вадим Лукашевич. Запись его вступления выложена в Twitter телеканала.

Эксперт предложил не исключать ни одну из версий, отметив, что лайнер упал в момент, когда отношения Ирана и Соединенных Штатов максимально обострились. «Именно поэтому версия теракта или уничтожения самолета ракетой должна быть одной из самых приоритетных», — пояснил он.

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Сейчас основной версией считается возгорание двигателя. По словам Лукашевича, это не причина, а следствие происшествия на борту. «Более того, на видео [падения] — если оно подлинное — видно, что самолет падал под углом 25 градусов и уже горел, то есть он уже был неуправляем», — добавил собеседник телеканала.

Он отметил, что повреждения, обнаруженные на обломках судна, могли появиться в том числе из-за осколочно-фугасной части зенитной управляемой ракеты. При этом по всем признакам самолет взорвался при ударе об землю.

Вопросы у авиаэксперта возникли и иранским властям, которые не закрыли свое воздушное пространство на фоне разгорающегося конфликта с Вашингтоном. Действия Тегерана в плане безопасности авиасообщений он назвал преступными.

Ранее посольство Украины в Иране назвало приоритетной версией крушения технические неполадки и исключило вариант теракта. Вскоре это сообщение было отредактировано, упоминание возможных причин из него убрали.

Украинский Boeing 737 упал в районе аэропорта иранского Тегерана почти сразу после вылета утром 8 января. На борту находилось 168 человек, все погибли.

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