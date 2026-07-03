Стала известна причина провала секретной службы США при покушении на Трампа

Секретная служба США провалилась при покушении на Трампа из-за допущенных ошибок

Сотрудники Секретной службы США не смогли оперативно прикрыть и защитить тогдашнего кандидата президенты США Дональда Трампа, поскольку сами допустили много серьезных ошибок. Об этом сообщается в отчете, подготовленном аппаратом генерального инспектора Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, пишет РИА Новости.

Отмечается, что спецагенты упустили некоторые возможности, чтобы выявить, предотвратить и помешать попытке покушения, которую совершил Томас Крукс в июле прошлого года. Впрочем, зато сотрудники службы на месте не видели, чтобы местность просматривалась преступником с беспилотников.

Сотрудники ведомства даже не организовали оперативный штаб в координации с другими правоохранителям. «Из-за этого они не получили информацию о том, что многие люди посчитали действия Крукса подозрительными». Ко всему прочему, служба не имела достаточное число сотрудников на месте и не приняла надлежащих мер, чтобы исключить возможность стрельбы с крыши здания, где находился Крукс.

Ранее в США экстрадировали подозреваемого в организации покушения на дочь американского лидера Дональда Трампа. «Ни ваши дворцы, ни Секретная служба не защитят вас. Месть — лишь вопрос времени», — уверял он в соцсетях.