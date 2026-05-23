Стали известны подробности подготовки покушения на семью Трампа

NYP: В США экстрадировали подозреваемого в организации покушения на Иванку Трамп

В США экстрадировали мужчину, которого задержали в Турции по подозрению в террористической деятельности и организации покушения на дочь американского лидера Дональда Трампа Иванку Трамп. Об этом сообщает газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

По данным издания, подозреваемым в подготовке покушения на дочь Трампа оказался 32-летний Мохаммед Багер Саад Давуд аль-Саади, которого связывают с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана и шиитской группировкой «Катаиб Хезболла». Уточняется, что мотивом покушения стала месть за генерала Касема Сулеймани, который не выжил во время атаки беспилотников США на Багдад в 2020 году.

Сообщается, что у аль-Саади был план дома Иванки Трамп во Флориде, а в социальной сети X он публиковал карту района, где проживает семья Иванки и ее супруга Джареда Кушнера, с угрозами на арабском языке. «Ни ваши дворцы, ни Секретная служба не защитят вас. Месть — лишь вопрос времени», — писал он.

В издании указывают, что иракца обвиняют в организации 18 атак и попыток нападений по всей Европе и Америке. В настоящее время обвиняемый находится в одиночной камере в СИЗО Бруклина, где ожидает суда.

