15:30, 30 марта 2026

Трамп рассказал о строительстве бункера

Трамп рассказал о строительстве бункера под бальным залом Белого дома
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Jason Reed / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал о строительстве бункера под бальным залом Белого дома. Его слова передает NDTV.

«Военные строят огромный комплекс под бальным залом, и работы идут полным ходом», — сообщил американский лидер.

По словам Трампа, бальный зал, таким образом, станет своеобразным навесом для подземного убежища. Глава Белого дома добавил, что военнослужащие, ответственные за постройку комплекса, опережают график строительства.

В августе 2025 года стало известно, что Трамп решил реконструировать Белый дом и пристроить к нему бальный зал. Стоимость работ оценивается в 200 миллионов долларов, президент оплатит их со своего счета.

