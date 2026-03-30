Трамп рассказал о строительстве бункера под бальным залом Белого дома

Президент США Дональд Трамп рассказал о строительстве бункера под бальным залом Белого дома. Его слова передает NDTV.

«Военные строят огромный комплекс под бальным залом, и работы идут полным ходом», — сообщил американский лидер.

По словам Трампа, бальный зал, таким образом, станет своеобразным навесом для подземного убежища. Глава Белого дома добавил, что военнослужащие, ответственные за постройку комплекса, опережают график строительства.

В августе 2025 года стало известно, что Трамп решил реконструировать Белый дом и пристроить к нему бальный зал. Стоимость работ оценивается в 200 миллионов долларов, президент оплатит их со своего счета.

