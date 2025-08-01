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13:36, 1 августа 2025Экономика

Трамп решил обновить Белый дом

Трамп решил пристроить к Белому дому бальный зал
Полина Луханина

Фото: Erin Scott / Reuters

Президент США Дональд Трамп решил реконструировать Белый дом и пристроить к нему бальный зал, сообщает NBC News.

Стоимость работы обойдется в 200 миллионов долларов, Трамп оплатит ее со своего счета. Бальный зал он назвал подарком. Ожидается, что площадь помещения составит 8,36 тысячи квадратных метров. Его возведут в восточном крыле, которое традиционно используется под офисы первой леди США. Работы должны начаться в сентябре. Перестройка станет крупнейшей со времен президентства Гарри Трумэна (1945-1953 годы).

Трамп заявил, что бальный зал будет соответствовать нуждам гостей, множеству из которых во время мероприятий приходится находиться в шатрах под тентами на южной лужайке Белого дома. По его словам, когда идет снег или дождь, под тентами невозможно находиться. В проект включены величайшие архитекторы, имена которых, однако, президент не назвал.

Ранее Трамп после заседания Кабинета министров в нарушение протокола 15 минут рассказывал о новом дизайне помещений Белого дома и даже провел экскурсию.

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