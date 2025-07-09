Трамп провел экскурсию по Белому дому

Трамп рассказал о новом дизайне комнат Белого дома

Президент США Дональд Трамп после 90-минутного заседания Кабинета министров 15 минут рассказывал о новом дизайне помещений Белого дома и даже провел экскурсию. Об этом сообщает The Washington Post.

Американский лидер во вторник, 8 июля, начал рассказывать о новом дизайне кабинета министров, ставшего, по его словам, «прекрасным местом». На экскурсии внимание слушателей было обращено на портреты бывших глав государства. Как отметили журналисты, даже для Трампа, который часто нарушает общепринятые нормы, такой финал заседания оказался необычным. «Посмотрите на эти рамы. Знаете, я любитель рам. Иногда мне рамки нравятся больше, чем сами картины», — сказал политик.

Он также заявил, что как президент обладает полномочиями забирать любую офисную мебель у членов кабмина. Поэтому он забрал напольные часы из кабинета госсекретаря Марко Рубио, чтобы повесить их в зале кабинета министров. Трамп также рассказал, что заново оформил Овальный кабинет, начал реконструкцию Розового сада и поделился планами о том, чтобы пристроить к Белому дому бальный зал. В конце американский лидер предложил министрам проголосовать за покрытие лепнины сусальным золотом.

Ранее стало известно, что от имени Трампа запатентовали смартфон и оператора сотовой связи. Новый телефон получит название Trump Phone.