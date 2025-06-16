Трамп задумал выпустить свой смартфон

PhoneArena: От имени Дональда Трампа запатентовали смартфон и оператора связи

От имени президента США Дональда Трампа запатентовали смартфон и оператора сотовой связи. На это обратило внимание издание PhoneArena.

Журналисты медиа обнаружили в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) информацию о регистрации брендов Trump и T1 в категории смартфонов и операторов сотовой связи. По словам авторов, патенты были получены на имя компании DTTM Operations LLC, которая уже больше 30 лет занимается юридическими делами 45-го и 47-го президента Соединенных Штатов.

Судя по материалам, новый телефон получит название Trump Phone, оператор — T1. Авторы медиа предположили, что под именем президента США задумали запустить смартфон и отдельного оператора связи. Отмечается, что бренд T1 будут использовать в дизайне гаджетов, аксессуаров и салонов сотовой связи.

Специалисты PhoneArena допустили, что президент Трамп мог таким образом просто защитить свое имя от недобросовестного использования. Однако патенты были зарегистрированы на основе «намерения использовать», то есть владелец интеллектуальной собственности выразил желание применить их в деле.

В заключение журналисты сыронизировали, что новому смартфону Трампа могут навредить высокие американские пошлины, введенные лично действующим президентом США.

В апреле корпорация Samsung запатентовала дизайн смартфона, который можно сложить вчетверо. Подобная конструкция позволяет менять размеры экрана гаджета от большого к компактному.