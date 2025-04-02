Samsung изобрела складывающийся вчетверо смартфон

Samsung запатентовала смартфон с большим складывающимся вчетверо экраном

Корпорация Samsung запатентовала дизайн смартфона, который можно сложить вчетверо. На это обратило внимание издание SamMobile.

Патент нашли в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Согласно изображениям, концептуальный девайс состоит из четырех панелей, соединенных тремя шарнирами. Устройство может раскладываться и иметь большой дисплей и компактно складываться вчетверо.

Подобная конструкция позволяет менять размеры экрана гаджета от большого к компактному. Также устройством можно пользоваться и как смартфоном, и как планшетом.

Также патент описывает создание смартфона, складывающегося втрое. Журналисты заметили, что этот прототип имеет более завершенный вид, так как инженеры подробно описали расположение камеры на задней панели телефона и порта USB-C для зарядки.

Складывающийся втрое смартфон первой в сентябре 2024 года представила корпорация Huawei. Их телефон Mate XT получил 10,2-дюймовый гибкий дисплей, толщина корпуса гаджета составила 3,6 миллиметра.

Ранее аналитики компании Counterpoint Research предсказали падение рынка складных смартфонов в 2025 году. Однако, по их прогнозам, сегмент вырастет в 2026 году после выхода первого складного iPhone.