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16:16, 10 сентября 2024Наука и техника

Huawei анонсировала складывающийся втрое смартфон

Huawei анонсировала складывающийся втрое смартфон Mate XT за 256 тысяч рублей

Фото: Florence Lo / Reuters

Китайская корпорация Huawei анонсировала первый смартфон, складывающийся втрое. На это обратило внимание агентство Reuters.

Тизер устройства под названием Mate XT появился еще в начале осени. 10 сентября Huawei представила модель, которая имеет два шарнира, благодаря которым смартфон может складываться втрое. «Сегодня мы представляем вам продукт, который каждый может придумать, но не может создать», — заявил исполнительный директор Huawei Ричард Ю, заметив, что компания «осмелилась на прорыв».

Mate XT получил 10,2-дюймовый гибкий дисплей, толщина корпуса гаджета составляет 3,6 миллиметров. Прочие характеристики смартфона не раскрываются. Базовая версия с накопителем 256 гигабайт оценена в 19 999 юаней, или около 256 тысяч рублей. Модель с 1 терабайтом памяти стоит 23 999 юаней, или около 308 тысяч рублей.

В Huawei заявили, что собрали уже 3,6 миллиона предзаказов на устройства. В Reuters сослались на статистику фирмы IDC, специалисты которой выяснили, что во втором квартале продажи всех складных смартфонов в мире достигли четырех миллионов единиц.

5 сентября китайская корпорация Honor анонсировала новый складной смартфон Magic V3. Девайс стал самым тонким складным телефоном в мире, в разложенном состоянии он имеет толщину 4,4 миллиметра.

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      Андрей Ставицкий
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