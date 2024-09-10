Huawei анонсировала складывающийся втрое смартфон Mate XT за 256 тысяч рублей

Китайская корпорация Huawei анонсировала первый смартфон, складывающийся втрое. На это обратило внимание агентство Reuters.

Тизер устройства под названием Mate XT появился еще в начале осени. 10 сентября Huawei представила модель, которая имеет два шарнира, благодаря которым смартфон может складываться втрое. «Сегодня мы представляем вам продукт, который каждый может придумать, но не может создать», — заявил исполнительный директор Huawei Ричард Ю, заметив, что компания «осмелилась на прорыв».

Mate XT получил 10,2-дюймовый гибкий дисплей, толщина корпуса гаджета составляет 3,6 миллиметров. Прочие характеристики смартфона не раскрываются. Базовая версия с накопителем 256 гигабайт оценена в 19 999 юаней, или около 256 тысяч рублей. Модель с 1 терабайтом памяти стоит 23 999 юаней, или около 308 тысяч рублей.

В Huawei заявили, что собрали уже 3,6 миллиона предзаказов на устройства. В Reuters сослались на статистику фирмы IDC, специалисты которой выяснили, что во втором квартале продажи всех складных смартфонов в мире достигли четырех миллионов единиц.

5 сентября китайская корпорация Honor анонсировала новый складной смартфон Magic V3. Девайс стал самым тонким складным телефоном в мире, в разложенном состоянии он имеет толщину 4,4 миллиметра.