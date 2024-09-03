Huawei представит складывающийся втрое смартфон

Huawei выпустит смартфон Mate XT, который будет складываться втрое

Китайская корпорация Huawei представит смартфон, складывающийся втрое. Тизер устройства компания опубликовала в своем Weibo.

Судя по короткому ролику, Huawei выпустит флагманский аппарат под названием Mate XT. Отличительной особенностью смартфона окажется его конструкция, которая позволит складывать гибкий экран втрое. По словам журналистов издания GSM Arena, доступные на рынке гаджеты с гибким дисплеем могут складываться лишь вдвое.

Huawei не раскрыла подробностей девайса, однако инсайдеры выяснили, что Mate XT получит особенные шарниры. Они позволят складывать аппарат как наружу, так и внутрь. В полностью разложенном виде телефон будет иметь экран размером около 10 дюймов. Mate XT представят на следующий день после релиза iPhone 16 от Apple — 10 сентября.

Флагман также будет иметь очень тонкий корпус — около 5 миллиметров в разложенном состоянии. Гаджет выйдет с чипом Kirin, который получит поддержку искусственного интеллекта (ИИ), и камерой с основным модулем разрешением 50 мегапикселей.

Стоимость Huawei Mate XT не раскрывается. Также неизвестно, появится ли устройство на мировом рынке.

В конце августа южнокорейская корпорация Samsung пообещала выпустить смартфон с рулонным дисплеем. В компании рассказали, что работают над устройством, экран которого сможет складываться в нескольких местах.